حصل معلمو الحصة بإدارة منيا القمح التعليمية التابعة لمحافظة الشرقية على مستحقاتهم المالية المتأخرة عن شهر نوفمبر، أمس السبت الموافق 7 فبراير، وذلك بعد أزمة تأخر صرف الرواتب التي أثارت شكاوى عدد من المعلمين خلال الفترة الماضية.

وكان معلمو الحصة قد اشتكوا يوم 28 يناير 2026، بسبب عدم صرف مستحقاتهم عن شهر نوفمبر، في الوقت الذي تم فيه صرف رواتب شهر ديسمبر بشكل طبيعي.

وكان كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لمصراوي، أن سبب تأخر صرف مستحقات شهر نوفمبر يرجع إلى وجود بيانات غير دقيقة أرسلها أحد مديري المدارس مؤكدًا على أنه تم تحديد يوم 7 فبراير موعدًا نهائيًا لصرف جميع مستحقات شهر نوفمبر.

