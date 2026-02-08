حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وأتربة ونشاط رياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، غدًا الاثنين الموافق 9 فبراير 2026، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للبرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 درجة للعظمى و17 للصغرى، فيما تسجل السواحل الشمالية 22 درجة للعظمى و13 للصغرى، وشمال الصعيد 31 للعظمى و13 للصغرى، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى 32 درجة للعظمى و16 للصغرى.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحًا، من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة نهارًا على بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، مع وجود سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الصادرة عنها أولًا بأول.