إعلان

أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟

كتب : مصراوي

08:22 م 08/02/2026

الغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، مستجدات اتفاقية خدمات النقل الجوي مع دولة الجزائر بعد إعلانها إلغاء الاتفاقية.

وقالت الهيئة العامة للطيران، في بيان اليوم الأحد، إنه حركة الرحلات الجوية لن تتوقف بشكل فوري بعد الإخطار الوارد من الجزائر بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذا الإجراء يأتي ضمن الآليات المنصوص عليها في أطر الاتفاقيات الدولية، ولا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية، حيث تظل الاتفاقية سارية خلال المهلة القانونية المحددة، وتستمر العمليات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، أن التنسيق متواصل مع كافة الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، وتتعامل مع هذه المستجدات بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتفاقية خدمات النقل الجوي الجزائر الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"
أخبار مصر

"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"
إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه
زووم

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه

أصعب 10 دول في العالم للحصول على الجنسية.. 3 منها عربية
سفر وسياحة

أصعب 10 دول في العالم للحصول على الجنسية.. 3 منها عربية
بعد هزيمة ليفربول من السيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
رياضة عربية وعالمية

بعد هزيمة ليفربول من السيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟