كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، مستجدات اتفاقية خدمات النقل الجوي مع دولة الجزائر بعد إعلانها إلغاء الاتفاقية.

وقالت الهيئة العامة للطيران، في بيان اليوم الأحد، إنه حركة الرحلات الجوية لن تتوقف بشكل فوري بعد الإخطار الوارد من الجزائر بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن هذا الإجراء يأتي ضمن الآليات المنصوص عليها في أطر الاتفاقيات الدولية، ولا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية، حيث تظل الاتفاقية سارية خلال المهلة القانونية المحددة، وتستمر العمليات الجوية بين البلدين بشكل طبيعي.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، أن التنسيق متواصل مع كافة الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، وتتعامل مع هذه المستجدات بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة.