إعلان

"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"

كتب : مصراوي

06:32 م 08/02/2026 تعديل في 06:38 م

السيدة انتصار السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ):

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "فرحة مصر"؛ لدعم زواج الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية؛ بما يخفف الأعباء المالية ويضمن بداية حياة أسرية كريمة، وذلك تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن المبادرة تستهدف الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ومن مستفيدي أو خريجي دور الرعاية أو داخل أسر بديلة، ومن ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، حيث تم وضع عدد من الشروط منها أن يكون المتقدم أو المتقدمة قد أتما عقد القران أو نصف إكليل بحد أقصى عام.

كما أطلقت وزارة التضامن منصة إلكترونية لإتاحة وحوكمة تسجيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج "منصة تيسير الزواج"، وهي كالتالي:اضغط هنا ، حيث يمكن التسجيل عليها طوال العام.

وأوضحت أنه يشترط أن يكون ذلك الزواج الأول للطرفين، وألا يكون المتقدم قد سبق أن استفاد من مبادرات زواج أو دعم عيني مماثل من الوزارة أو أية جهة أخرى، وأن يكون الطرفان من أصحاب الجنسية المصرية وفي سن قانوني للزواج.

وتابعت أن المبادرة تتضمن تزويد المقبلين على الزواج بالتأهيل النفسي والاجتماعي الكافي لتشكيل الأسرة وحل أية خلافات محتملة من خلال برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج، وكذلك تقديم الدعم والمشورة الأسرية بعد الزواج لضمان استقرار الأسرة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتفالية كبرى تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي؛ لمشاركة الأزواج فرحتهم في رسالة دعم مجتمعي تعكس اهتمام الدولة بالشباب وتيسير الزواج لغير القادرين وتعزيز قيم التكافل والعدالة الاجتماعية.

وتشهد المبادرة مشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسهم في المتطلبات الأساسية لمنزل الزوجية، كما سيقوم الهلال الأحمر المصري بتنسيق الانتقالات من المحافظات المختلفة إلى موقع الاحتفالية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتصار السيسي وزارة التضامن الاجتماعي فرحة مصر تيسير الزواج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اشتباه بوجود قنبلة".. مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب متجهة إلى لندن
شئون عربية و دولية

"اشتباه بوجود قنبلة".. مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب متجهة إلى لندن
"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
نصائح طبية

لا تفعله مجددا.. خطأ شائع عند غلي اللبن يفقده قيمته الغذائية
أعلى من المعدل الطبيعي بـ10 درجات.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة
أخبار مصر

أعلى من المعدل الطبيعي بـ10 درجات.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة
انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
شئون عربية و دولية

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟