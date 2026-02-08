"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"

(أ ش أ):

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "فرحة مصر"؛ لدعم زواج الشباب والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير المتطلبات الأساسية لتجهيز منزل الزوجية؛ بما يخفف الأعباء المالية ويضمن بداية حياة أسرية كريمة، وذلك تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن المبادرة تستهدف الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ومن مستفيدي أو خريجي دور الرعاية أو داخل أسر بديلة، ومن ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، حيث تم وضع عدد من الشروط منها أن يكون المتقدم أو المتقدمة قد أتما عقد القران أو نصف إكليل بحد أقصى عام.

كما أطلقت وزارة التضامن منصة إلكترونية لإتاحة وحوكمة تسجيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج "منصة تيسير الزواج"، وهي كالتالي:اضغط هنا ، حيث يمكن التسجيل عليها طوال العام.

وأوضحت أنه يشترط أن يكون ذلك الزواج الأول للطرفين، وألا يكون المتقدم قد سبق أن استفاد من مبادرات زواج أو دعم عيني مماثل من الوزارة أو أية جهة أخرى، وأن يكون الطرفان من أصحاب الجنسية المصرية وفي سن قانوني للزواج.

وتابعت أن المبادرة تتضمن تزويد المقبلين على الزواج بالتأهيل النفسي والاجتماعي الكافي لتشكيل الأسرة وحل أية خلافات محتملة من خلال برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج، وكذلك تقديم الدعم والمشورة الأسرية بعد الزواج لضمان استقرار الأسرة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم احتفالية كبرى تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي؛ لمشاركة الأزواج فرحتهم في رسالة دعم مجتمعي تعكس اهتمام الدولة بالشباب وتيسير الزواج لغير القادرين وتعزيز قيم التكافل والعدالة الاجتماعية.

وتشهد المبادرة مشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسهم في المتطلبات الأساسية لمنزل الزوجية، كما سيقوم الهلال الأحمر المصري بتنسيق الانتقالات من المحافظات المختلفة إلى موقع الاحتفالية.