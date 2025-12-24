مباريات الأمس
6 حكايات خالدة تروي تاريخ الكرة الشراب في مصر (ملف كروس ميديا)

كتب : مصراوي

09:56 م 24/12/2025
  نموذج للكرة الشراب
  • عرض 25 صورة
    نموذج للكرة الشراب
  • عرض 25 صورة
    صورة لمحيي أراجوز خلال لعبه الكرة الشراب
  • عرض 25 صورة
    محيي أراجوز رفقة علاء مبارك
  • عرض 25 صورة
    محيي أراجوز رفقة نجوم الكرة المصرية
  • عرض 25 صورة
    تكريم محيي أراجوز من وزير الرياضة
  • عرض 25 صورة
    محيي أراجوز رفقة جمال عبد الحميد وشريف عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محيي أراجوز مرتديا قميص الزمالك
  • عرض 25 صورة
    صورة قديمة لمحي أراجوز خلال فترة لعبه كرة شراب
  • عرض 25 صورة
    صورة مجدي إمام على أحد المجلات القديمة
  • عرض 25 صورة
    مجدي إمام
  • عرض 25 صورة
    مجدي إمام بقميص الأهلي
  • عرض 25 صورة
    مجدي إمام في مباراة سابقة مع الأهلي
  • عرض 25 صورة
    مجدي إمام لاعب الأهلي السابق
  • عرض 25 صورة
    سعيد الحافي
  • عرض 25 صورة
    احتفال مجدي إمام بهدف له مع الأهلي
  • عرض 25 صورة
    مجدي إمام مع المصري
  • عرض 25 صورة
    مجدي إمام مع المصري البورسعيدي
  • عرض 25 صورة
    أقدم صانع كرات في مصر
  • عرض 25 صورة
    محرر مصراوي ومصطفى محمود
  • عرض 25 صورة
    محل في منطقة بابا الخلق هو الأقدم في صناعة الكرات
  • عرض 25 صورة
    الراحل سعيد الحافي
  • عرض 25 صورة
    تكريم سعيد الحافي من وزير الرياضة
  • عرض 25 صورة
    جوائز سعيد الحافي داخل دار المسنين
  • عرض 25 صورة
    غرفة سعيد الحافي في دار رعاية المسنين

إشراف: وائل توفيق
كتابة وتصوير: يوسف محمد
تصميم وتنفيذ: محمد عزت

اندثرت في فترة التسعينات لكن أثرها باقيًا ولا تزال حكاياتها باقية على ألسنة أساطيرها. في الأزقة والحواري وشوارع أحياء القاهرة هلل الجمهور لـ "أراجوز" و "الحافي" و "بطاطا" احتفاء بترقيصة أو حرفنة أو تسديدة مباغتة.

تسربت حكايات كرة الشراب إلى السينما عبر زعيمها عادل إمام لتمتزج بالنوستالجيا وتبقى قصة خليط من القماش والنايلون والكُلة والخيوط والبويا، حاضرة. يستدعيها الأجداد في "قعدات" المقاهي والسهرات تفاخرًا و تسلية.

عبر 6 حكايات اجتررنا ماض الكرة الشراب وكنا جلساء في حضرة أساطيرها الباقين على قيد الحياة، رووا لنا فترات مجدها ونجوميتهم وما بقى ظلالها.

يمكنكم الإطلاع على الحكايات عبر ملف كروس ميديا من خلال الرابط: اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الكرة الشراب محيي أراجوز مجدي بطاطا الحريف سعيد الحافي

إعلان