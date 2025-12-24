مسوؤلية كبيرة.. أول تعليق من حسين الشحات بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي

تشهد كواليس النادي الأهلي حالة من الترقب بشأن مصير عدد من لاعبي الفريق، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير، في ظل ملفات عقود لم تُحسم، وعروض خارجية مطروحة، وأسماء باتت أقرب لمغادرة القلعة الحمراء.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية، أبرز الأسماء القريبه من الرحيل عن النادي الأهلي كالتالي:

أليو ديانج

يأتي المالي أليو ديانج على رأس الأسماء المطروحة للرحيل عن الأهلي، في ظل اقتراب نهاية عقده مع الأهلي دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

الإعلامي أحمد شوبير أشار إلى أن ديانج يُعد أقرب للانتقال إلى الدوري السعودي، مع استمرار تعثر مفاوضات التجديد حتى هذه اللحظة.

أحمد عبدالقادر

أحمد عبدالقادر يُعد من الملفات المفتوحة داخل الأهلي، بعد عدم تجديد عقده حتى الآن، ما جعله ضمن الأسماء التي تحيط بها علامات استفهام بشأن الاستمرار أو الرحيل خلال الفترة المقبلة.

حمزة عبدالكريم

اسم حمزة عبدالكريم برز بقوة في ملف الانتقالات، بعد الحديث عن تلقيه عرضًا من نادي برشلونة، ليكون اللاعب قريبا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

جراديشار

دخل اسم جراديشار ضمن قائمة اللاعبين المرتبطين بإمكانية الرحيل، في ظل عدم قناعة المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي الذي طلب التعاقد مع مهاجم جديد في يناير.

أشرف داري

أشرف داري يُعد من الأسماء المطروحة داخل الأهلي في ملف المغادرين، حيث أكد الاعلامي أحمد شوبير أن المدرب يييس توروب منح المسؤولين الشارة الخضراء لرحيله في يناير بسبب كثرة إصاباته.

أحمد نبيل كوكا

يتواجد أحمد نبيل كوكا ضمن قائمة اللاعبين الذين يدور حولهم الحديث بشأن مستقبلهم مع الأهلي، في ظل الغموض المحيط بموقفه خلال الفترة الحالية.

حيث كشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية ان اللاعب تلقي عرضا للرحيل الي الدوري البرتغالي عن طريق بوابة نادي ألفيركا.