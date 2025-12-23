تفاصيل زيارة وزير الرياضة لمجلس إدارة النادي الأهلي

رد عاجل من وزارة الشباب والرياضة على بيان النيابة في واقعة وفاة السباح يوسف

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حيث عقد اجتماعًا مع المجلس لمناقشة سبل دعم النشاط الرياضي، وتطوير المنشآت، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأعضاء، وذلك في إطار جولاته التفقدية لعدد من الأندية الرياضية.

وخلال اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي على الإنجازات الأخيرة التي حققها النادي في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة لكافة الأندية الوطنية، بما يسهم في النهوض بالرياضة المصرية على مختلف المستويات.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على أهمية المتابعة المستمرة لتطوير الأندية والمنشآت الرياضية، ودعم الأندية الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، إلى جانب تشجيع الاستثمار في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية منذ سن مبكرة، بما يخدم مستقبل الرياضة المصرية.

ويأتي هذا اللقاء عقب زيارة وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، إلى نادي هليوبوليس، ضمن خطة الوزارة لمتابعة تطوير الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية، والوقوف على احتياجاتها لدعم مسيرة التطوير الشامل للقطاع الرياضي.