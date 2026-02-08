كتب- مصطفى الشاعر:

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرا شديد اللهجة من أن بلاده تواجه "خطر الضياع" ما لم يتم إصلاح ما وصفها بـ"الانتخابات المزورة"، مؤكدا أن الانتخابات في الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة عالمية.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "إن الانتخابات الأمريكية مزورة ومسروقة، وأصبحت أضحوكة في جميع أنحاء العالم. إما أن نقوم بإصلاحها، أو أنه لن يكون لدينا وطن بعد الآن".

وفي بيان سياسي تحت مُسمى "قانون إنقاذ أمريكا"، دعا ترامب، الحزب الجمهوري إلى "القتال" لفرض معايير انتخابية جديدة، تهدف حسب قوله إلى "استعادة النزاهة المفقودة للعملية الديمقراطية". وتتمحور خطة الرئيس الأمريكي حول ثلاثة مطالب رئيسية:

أولا: فرض "هوية الناخب" كشرط إلزامي لا يقبل الاستثناء لجميع المقترعين في كافة الولايات.

ثانيا: تشديد شروط التسجيل في قوائم الناخبين عبر إلزام المتقدمين بتقديم إثبات قطعي على حملهم "الجنسية الأمريكية".

ثالثا: إلغاء نظام "التصويت عبر البريد" بشكل شامل، مع قصر استخدامه على حالات استثنائية محددة تشمل المرضى، ذوي الإعاقة، أفراد القوات المسلحة في الخارج، والمسافرين.

يُذكر أن التشكيك في "نزاهة الانتخابات الأمريكية" قد تصاعد بشكل غير مسبوق منذ عام 2020، مما جعل من قضية "أمن التصويت" ركيزة أساسية في خطاب ترامب السياسي، وصولا إلى مطالبته الحالية بإجراء تغييرات جذرية في القوانين المنظمة للانتخابات.