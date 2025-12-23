"أنا مبخفش".. كيف علق حسام حسن على سبب تغيير إمام عاشور؟

تفاعل النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، مع احتفالات الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، عقب فوز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي، في افتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف على زيمبابوي، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة المقامة في المغرب.

وسجّل عمر مرموش ومحمد صلاح هدفي المنتخب الوطني، ليقودا الفراعنة إلى بداية قوية في مشوار المنافسة القارية.

هالاند يتفاعل مع صلاح ومرموش

وحرص هالاند على تهنئة صلاح ومرموش عبر حساباتهما على موقع «إنستجرام»، حيث علّق على صورة نشرها محمد صلاح تجمعه بمرموش قائلًا: «سلام يا إخوة».

كما أبدى مهاجم مانشستر سيتي دعمه لزميله عمر مرموش بطريقة لافتة، بعدما كتب تعليقًا قصيرًا على منشوره قال فيه: «عمرررررر»، في إشارة إلى إعجابه بأدائه مع المنتخب.

جماهير مانشستر سيتي تهاجم جوارديولا

وفي المقابل، أشادت جماهير مانشستر سيتي عبر منصة "إكس" بمرموش بينما انتقد البعض مدرب الفريق بيب جوارديولا، في ظل جلوس اللاعب بديلاً مع الفريق الإنجليزي.

وكتب أحد الجماهير: "يبدو أننا نشتري اللاعبين هذه الأيام دون أي تفكير، إنه لاعبٌ ممتازٌ جدًا ليجلس على مقاعد البدلاء خلف هالاند، ولا يُستخدم على الأجنحة، لماذا نهتم بسيمينيو ونحن نملك مرموش؟ سيرحل في النهاية وسنندم على ذلك، تمامًا كما حدث مع جوليان ألفاريز".

وكتب آخر: "للأسف، نضيع موهبة بهذه القيمة، مثقلون بالأعباء".

وبهذا الانتصار، اعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 3 نقاط، متساويًا مع منتخب جنوب أفريقيا.