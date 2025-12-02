مباريات الأمس
لاعب الزمالك يقود تشكيل منتخب المغرب لمواجهة جزر القمر بكأس العرب

كتب : محمد عبد الهادي

02:04 م 02/12/2025

منتخب المغرب

كشف طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني عن التشكيل الرسمي لمواجهة جزر القمر، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العرب.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي يقع في المجموعة الثانية التي تضم السعودية، وعمان، وجزر القمر.

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة جزر القمر

شهد التشكيل تواجد لاعب الزمالك محمود بنتايك في التشكيل الرسمي الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: طارق شهاب

الدفاع: محمد مفيد، أنس باش، بوفتيني سفيان، محمود بنتايك

الوسط: حريمات محمد ربيع، محمد بولكسوت، صابر بوغرين

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، أمين زحزوح، وليد أزارو

مجموعات كأس العرب 2025

ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، تونس، سوريا، فلسطين، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من المغرب، السعودية، سلطنة عمان، جزر القمر، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر، الأردن، الإمارات، الكويت، أما المجموعة الرابعة والأخيرة فتضم منتخبات الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

