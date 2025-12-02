مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

- -
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

9 معلقين لمباراة مصر والكويت اليوم بكأس العرب.. تعرف عليهم

كتب : محمد عبد الهادي

12:03 م 02/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (10)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (1)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (3)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (17)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (12)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (13)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (16)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (15)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (2)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (4)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر الثاني (18)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتجه الأنظار اليوم الإثنين نحو مواجهة منتخب مصر ومنتخب الكويت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب التي تحتضنها الكويت في نسختها الجارية.

وتُقام مباراة مصر والكويت اليوم في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر عدة قنوات مصرية بشكل مجاني.

معلقي مباراة مصر والكويت في كأس العرب

أبوظبي الرياضية – عبدالله السعدي

الكويت الرياضية – راشد الدوسري

عمان الرياضية – شبيب الحبسي

الشارقة الرياضية – سالم السالمي

دبي الرياضية – محمد البدواوي

كأس 1 – خالد الهادي

كأس 2 – منتصر الأزهري

بي إن سبورتس – حفيظ دراجي

إم بي سي مصر – مدحت شلبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الكويت مباراة مصر والكويت كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
أمطار وصقيع.. نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية -صور
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026
شاهد مجانًا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب
سعر الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر
توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة