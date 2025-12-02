9 معلقين لمباراة مصر والكويت اليوم بكأس العرب.. تعرف عليهم

"لا يستحق هذه النهاية".. محامي رمضان صبحي يكشف حقيقة تدخل الأهلي وبيراميدز

تتجه الأنظار اليوم الإثنين نحو مواجهة منتخب مصر ومنتخب الكويت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب التي تحتضنها الكويت في نسختها الجارية.

وتُقام مباراة مصر والكويت اليوم في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر عدة قنوات مصرية بشكل مجاني.

معلقي مباراة مصر والكويت في كأس العرب

أبوظبي الرياضية – عبدالله السعدي

الكويت الرياضية – راشد الدوسري

عمان الرياضية – شبيب الحبسي

الشارقة الرياضية – سالم السالمي

دبي الرياضية – محمد البدواوي

كأس 1 – خالد الهادي

كأس 2 – منتصر الأزهري

بي إن سبورتس – حفيظ دراجي

إم بي سي مصر – مدحت شلبي