"قبل 30 يوماً من الفترة الحرة".. ماذا ينتظر لاعب الزمالك قبل جلسة جون؟

كتب : محمد خيري

09:00 ص 02/12/2025
بدأ مسؤولو نادي الزمالك خطوات حاسمة مع محمد السيد، لاعب الفريق الأول، قبل نهاية عقده، من أجل حسم مصيره.

وينتهي عقد محمد السيد مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجاناً بنهاية الموسم.

ووفقاً لمصدر مطلع، أكد أن هناك جلسة عاجلة خلال الأسبوع بين جون إدوارد، المدير الرياضي، واللاعب في حضور ممثليه، من أجل تحديد موقفه من التجديد.

وأضاف المصدر أن عرض اللاعب للبيع من ضمن الحلول التي يبحث عنها مسؤولو الزمالك لتحقيق استفادة مالية إذا رفض التجديد، حسب شروط النادي.

وأوضح المصدر أن جون إدوارد اتخذ قراراً سابقاً، وهو التجديد أو التجميد، وسيتم حسم الموقف النهائي حسب نتائج الجلسة بين مسؤولي النادي واللاعب.

وكان وكيل اللاعب طلب في الجلسة الماضية الحصول على منحة تعاقد تتجاوز 5 ملايين جنيه، بخلاف قيمة عقده السنوي، وهو ما رفضه مسؤولو الأبيض، وتمسكوا بالبنود التي ستوضع وفقاً لسياسة النادي.

