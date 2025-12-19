أول تعليق من علاء نبيل بعد رحيله عن اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر، والمقامة بينهما حالياً على استاد المقاولون العرب.

وبدأت المباراة بهجمة سريعة من سيراميكا كليوباترا، إذ مرر مروان عثمان الكرة إلى صديق إيجولا الذي انفرد بحارس الأهلي محمد سيحا وسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب في الدقيقة 15.

بعدها، كاد محمد شريف أن يسجل للأهلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن محمد بسام تصدى لها وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 35، نجح الأهلي في افتتاح التسجيل، بعد عرضية متقنة من عمر كمال قابلها طاهر محمد طاهر برأسه لتسكن شباك سيراميكا.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متبادلة من الطرفين، أبرزها كرة عرضية من إسلام عيسى من الجهة اليمنى لفريق سيراميكا، لكن الدفاع أبعد الكرة عن مناطق الخطورة بالدقيقة 41.

وفي ختام الشوط، أضاع الأهلي فرصتين محققتين للتسجيل، إذ مرت تسديدة نيتس جراديشار بعيدة عن المرمى في الدقيقة 43، فيما تصدى بسام ببراعة لتسديدة محمد شريف قبل أن تصطدم بالعارضة وتتحول إلى ركنية في الدقيقة 45، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الأهلي 1-0.