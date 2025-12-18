إعلان

مقتل 12 شخصا إثر هجوم مسلحين على موقع تعدين في نيجيريا

كتب : مصراوي

01:44 ص 18/12/2025

الشرطة النيجيرية

وكالات

لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم وخُطف ثلاثة آخرون، إثر هجوم شنه مسلحون على موقع للتعدين في قرية أتوسو بولاية بلاتو المضطربة في نيجيريا، حسبما قال رئيس مجموعة محلية.

قال داليوب سولومون موانتيري، رئيس جمعية "بيروم يوث مولدرز"، إن المهاجمين، الذين حدد السكان المحليون هويتهم على أنهم مسلحون من قبائل الفولاني، نفذوا العملية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة 5 آخرين بجروح ناجمة عن طلقات نارية نُقلوا على إثرها إلى المستشفى .

وأكد المتحدث باسم الشرطة ألفريد ألابو، أن التحقيقات جارية.

ويسلط الهجوم الضوء على استمرار انعدام الأمن في ولاية بلاتو، وهي بؤرة ساخنة للاضطرابات في منطقة الحزام الأوسط بنيجيريا، حيث أدى الصراع العرقي والديني منذ فترة طويلة إلى اشتباكات مميتة بين المزارعين والرعاة.

ولا يزال العنف يتصاعد رغم تعهدات الحكومة المتكررة باستعادة السلام.

وقال موانتيري، إن هجوم الثلاثاء جاء بعد أيام فقط من مقتل أربعة أطفال في قرية مجاورة، واتهم السلطات بتجاهل إشارات الإنذار المبكر.

وتحث الجمعية الحكومة على نشر المزيد من قوات الأمن لفرض حظر على الرعي غير المقيد، وإنقاذ المخطوفين، وفقا للغد.

