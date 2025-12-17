روي مارك فيش نجم جنوب أفريقيا ولاتسيو الإيطالي الأسبق بدايته مع كرة القدم، موضحاً كيف أثرت الساحرة المستديرة على حياته ومسيرته بعد الاعتزال.

وقال فيش في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"بالنسبة لي شخصياً، كان دعم عائلتي مهماً جداً، إذ نشأت مع والدتي فقط وكانت تعمل في وظيفتين، وتبذل كل جهدها لتأمين فرصة لي لممارسة كرة القدم، كانت تحرص دائماً على أن تجد وسيلة، سواء سيارة أو سيارة أجرة، لتأتي وتشاهدني ألعب وأنا طفل".

وأضاف نجم البافانا الأسبق:"بدأت اللعب كمهاجم في سن السادسة، وعندما انضممت إلى نادي جومو كوزموس وقعت كمهاجم، ثم اضطررت للعب في الدفاع بعد طرد أحد المدافعين، ومنذ ذلك اليوم لعبت كمدافع طوال مسيرتي".

وتابع حديثه قائلاً:"فترة جومو كوزموس كانت رائعة، ثم انتقالي إلى أورلاندو بايرتس كان تجربة مذهلة، في عام 1994 أصبحت بلادنا دولة ديمقراطية جديدة، وبعدها فزنا بالدوري مع أورلاندو بايرتس في 1995، ثم حققنا دوري أبطال إفريقيا في نفس العام، كانت بداية مسيرتي مليئة بالنجاحات".

وواصل فيش:"ثم في 1996 فزنا بكأس الأمم الإفريقية مع جنوب إفريقيا، كنت محظوظاً باللعب مع لاعبين رائعين، ثم حصلت على فرصة الاحتراف في الدوري الإيطالي، الذي كان في التسعينيات أفضل دوري في العالم، ولعبت مع وضد بعض من أفضل لاعبي العالم، ومنهم جورج وياه، الفائز بالكرة الذهبية الإفريقية والعالمية مع ميلان".

وأكمل:"أنا ممتن جداً لكل ما قدمته لي كرة القدم، ولكل ما علمتني إياه اليوم، ومع التغيرات الكبيرة في عالم كرة القدم والحياة، أجد نفسي مطالباً بتغيير طريقة تفكيري أيضاً، حالياً أنا منخرط في تطوير كرة القدم، وتدريب الناشئين، وأتمنى أن أساهم في صناعة نجوم المستقبل، ليس فقط كلاعبين، بل كأشخاص صالحين يتمتعون بالأخلاق والقيم".

وأتم حديثه قائلاً:"كرة القدم علمتني الكثير، وشكلت شخصيتي، وفي هذا العصر المتغير، نحاول استخدام كرة القدم لتغيير حياة الأطفال في جنوب إفريقيا نحو الأفضل".