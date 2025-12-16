"الموضوع بقى مرهق".. شوبير يوجه رسالة نارية للزمالك بعد بيان النيابة

دعا الإعلامي أحمد شوبير إلى التهدئة في تناول أزمة أرض نادي الزمالك، مطالبًا وسائل الإعلام الرياضي بعدم الانسياق وراء الجدل والتكهنات دون الاعتماد على معلومات مؤكدة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، إن التكرار المبالغ فيه للحديث حول ملف أرض الزمالك أصبح مرهقًا، مؤكدًا أن هناك من يتحدث ويفتي دون أي سند واضح، مشددًا على ضرورة التريث وانتظار ما ستسفر عنه التطورات الرسمية.

وأوضح أن من حق نادي الزمالك الحصول على حقوقه كاملة، وفي حال وجود أي ملاحظات، يجب تصحيح الأوضاع ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وأضاف شوبير أن الجميع يتمنى خروج الأندية الجماهيرية، وعلى رأسها الزمالك والإسماعيلي، من أزماتها الحالية، لما تمثله من قيمة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية.

وأشار الإعلامي إلى أن النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا بشأن الواقعة، كما أصدرت الجهات المعنية الأخرى بيانات توضيحية، لافتًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة أكدت بدورها أنها لن تقف يومًا ضد أي نادٍ جماهيري، وبالأخص نادي الزمالك.

