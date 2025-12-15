مباريات الأمس
كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

في الدقيقة 11.. جماهير الأردن تجهز مفاجأة ليزن النعيمات أمام السعودية

كتب : مصراوي

01:54 م 15/12/2025

يزن النعيمات

تترقب جماهير المنتخب الأردني لحظة خاصة خلال مواجهة النشامى أمام المنتخب السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب 2025.

وكشف موقع "التاج الإخباري" الأردني، أن الجماهير تستعد للتصفيق والوقوف في الدقيقة 11 من عمر المباراة، في لفتة دعم معنوية للنجم يزن النعيمات الغائب عن اللقاء بسبب إصابة قوية في الرباط الصليبي.

المبادرة الجماهيرية التي انتشرت تحت وسم دقيقة يزن، والتي ستكون في الدقيقة 11 مرتبطة برقم قميص اللاعب مع المنتخب.

وتأتي هذه اللفتة بالتزامن مع خضوع النعيمات لمرحلة التحضير للعملية الجراحية والعلاج في قطر، على أمل العودة مجددًا للملاعب واستكمال مشواره مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

موعد مباراة السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

تنطلق صافرة مباراة السعودية والأردن في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأردن السعودية نهائي كأس العرب المنتخب الأردني

