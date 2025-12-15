اختفاء غامض يتحول إلى مأساة.. قصة مُسن غرق في مصرف مياه بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تحول هدوء قرية حاجر المساوية بمركز إسنا جنوب الأقصر إلى صدمة كبيرة مع العثور على جثمان عوض حامد فرح، في بداية العقد الثامن من عمره، غارقًا داخل مصرف مياه بالمنطقة، بعد مرور نحو 24 ساعة من تغيبه عن منزله دون أن يعرف أهله أو جيرانه مكانه أو ما الذي حدث له.

واستيقظ الأهالي على خبر وفاة المسن صباح اليوم، بعدما جرى انتشال جثمانه من المصرف، وسط حالة من الحزن والترقب في القرية.

وعلى الفور، تلقت الجهات المعنية البلاغ وانتقلت إلى موقع الواقعة، حيث تمت معاينة الجثمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لنقله إلى المستشفى لحين الانتهاء من التصاريح المطلوبة، واستكمال إجراءات الدفن.

وبينما خيم الحزن على أسرته وأبناء القرية، جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وكشف ما إذا كانت الواقعة قضاءً وقدرًا أم أن خلفها ظروفًا أخرى لم تتضح بعد.