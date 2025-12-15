ثمن الحلم الملعون.. شقيقان دفنا تحت الأرض والتحفظ على أب وابنه بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

تواصل قوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، جهودها لاستخراج شقيقيْن دفنا تحت الأرض إثر انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في قطعة أرض فضاء بقرية الحادقة، صباح يوم الجمعة الماضي.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، يفيد بانهيار حفرة عميقة على شقيقيْن يقيمان بقرية الحريشي أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، وتحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن قطعة الأرض التي وقع فيها الحادث مملوكة للمدعو جمعة ي ب، 58 عامًا، محصل كهرباء بقطاع الفيوم، ومقيم بقرية الصعيدي التابعة للحادقة.

وأضافت التحريات أن صاحب الأرض كان يقوم بالتنقيب عن الآثار بالاستعانة بكل من أحمد م ع، 36 عامًا سباك، وشقيقه حسام، 41 عامًا عامل، من قرية نزلة الحريشي، حيث انهار جزء من جدار الحفرة التي يزيد عمقها عن 10 أمتار، ما أدى إلى دفن الشقيقين في باطن الأرض.

وأوضحت الأجهزة الأمنية العثور على أدوات الحفر المستخدمة، وهي: 3 غلق جلد، خرطوم صرف، شانيور، إزمه، شوكة، جروف، ماتور رفع، وتوريه.

وقال مصدر أمني إن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة بسبب هشاشة التربة في المنطقة، حيث تنهار الأرض بمجرد محاولة الحفر بالقرب من الحفرة المدفون داخلها الشقيقان.

وقامت نيابة مركز الفيوم بإجراء أكثر من معاينة لمكان سقوط الحفرة على أجسام الشقيقين، وتواصل التحقيقات مع صاحب الأرض ونجله لمعرفة ملابسات الواقعة ومصير الضحايا.