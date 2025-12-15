التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، والسيد أندرياس زاغكليس الأمين العام للاتحاد الدولي، إلى جانب السيد أنيبال مناف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، وذلك على هامش استضافة مصر لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة السلة، بعد غيابها عن القاهرة لسنوات طويلة.

وجاء اللقاء بحضور عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وهشام الحريري رئيس المنطقة الخامسة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر للجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة السلة تعكس حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى المؤسسات الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي وقاري لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية متميزة.

وناقش وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء آليات تقليل الاشتراكات والتكاليف الدولية الخاصة باستضافة البطولات داخل القارة الإفريقية، بما يسهم في دعم الاتحادات الوطنية، وتوسيع قاعدة تنظيم المنافسات، والنهوض بكرة السلة الإفريقية، إلى جانب التأكيد على الدور المحوري لمصر في دعم وتطوير اللعبة بالقارة من خلال نقل الخبرات، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الاتحادين الدولي والإفريقي، بما يخدم مستقبل الرياضة الإفريقية ويحقق أهداف التنمية الرياضية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة أن مصر تمثل ركيزة أساسية لتطوير كرة السلة في إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر كانت من الدول المؤسسة للاتحادات القارية، ومشددًا على أن المنتخب المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق نتائج مميزة خلال الفترة المقبلة.