الزمالك يستعيد ناصر ماهر أمام حرس الحدود.. ويجهز عمر جابر للكأس

يستعد نادي الزمالك لاستعادة ناصر ماهر للمشاركة في مواجهة حرس الحدود المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.

وكان الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح ناصر ماهر، راحة في المباراة الماضية، نظرًا للإجهاد البدني الذي عانى منه في الفترة الأخيرة، في خطوة لإعداده بشكل أفضل للقاء المرتقب.

وفي نفس السياق، يركز الجهاز الفني على تجهيز عمر جابر للمشاركة في مباراة كأس الرابطة أمام بلدية المحلة المقرر لها يوم 28 من الشهر نفسه.

وقد حصل عمر جابر على فترة راحة مؤخرًا، ويعمل الجهاز الفني حاليًا على إعادة تجهيز اللاعب بدنيًا، بعد أن شهدت الفترة الماضية ضغطًا كبيرًا في المباريات.

ويهدف الجهاز الفني للزمالك من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان أفضل جاهزية للاعبين الأساسيين، لتعزيز فرص الفريق في المنافسات المقبلة سواء في كأس الرابطة أو البطولات الأخرى.