مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يستعيد ناصر ماهر أمام حرس الحدود.. ويجهز عمر جابر للكأس

كتب : محمد خيري

01:04 م 15/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفال ناصر ماهر بهدفه الثاني (2)
  • عرض 9 صورة
    ناصر ماهر من مباراة الزمالك والجونة
  • عرض 9 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 9 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 9 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 9 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 9 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 9 صورة
    ناصر ماهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد نادي الزمالك لاستعادة ناصر ماهر للمشاركة في مواجهة حرس الحدود المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.

وكان الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح ناصر ماهر، راحة في المباراة الماضية، نظرًا للإجهاد البدني الذي عانى منه في الفترة الأخيرة، في خطوة لإعداده بشكل أفضل للقاء المرتقب.

وفي نفس السياق، يركز الجهاز الفني على تجهيز عمر جابر للمشاركة في مباراة كأس الرابطة أمام بلدية المحلة المقرر لها يوم 28 من الشهر نفسه.

وقد حصل عمر جابر على فترة راحة مؤخرًا، ويعمل الجهاز الفني حاليًا على إعادة تجهيز اللاعب بدنيًا، بعد أن شهدت الفترة الماضية ضغطًا كبيرًا في المباريات.

ويهدف الجهاز الفني للزمالك من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان أفضل جاهزية للاعبين الأساسيين، لتعزيز فرص الفريق في المنافسات المقبلة سواء في كأس الرابطة أو البطولات الأخرى.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناصر ماهر الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك عمر جابر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء
الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق