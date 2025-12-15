نقابة العمال بفرنسا: العاملون في اللوفر صوتوا لصالح تنظيم إضراب



باريس- (أ ب)

صوت العاملون في متحف اللوفر بباريس، اليوم الاثنين، لصالح تنظيم إضراب احتجاجا على ظروف العمل وبسبب شكاوى أخرى، بحسب ما أعلنته نقابة العمال، فيما يعد صفعة جديدة للمتحف بعد حادثة سرقة المجوهرات الذي وقع في أكتوبر الماضي.

وذكرت النقابة أن التصويت جرى صباح اليوم الاثنين، خلال اجتماع ضم 400 موظف، قرروا الإضراب ليوم واحد.

ولم يفتح المتحف - الأكثر زيارة في العالم - أبوابه في الموعد المحدد لها. وتم نشر إشعار على موقعه الإلكتروني للزوار المحتملين يفيد بأن "المتحف مغلق في الوقت الحالي".