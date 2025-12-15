إعلان

نقابة العمال بفرنسا: العاملون في اللوفر صوتوا لصالح تنظيم إضراب

كتب : مصراوي

01:51 م 15/12/2025

متحف اللوفر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


باريس- (أ ب)

صوت العاملون في متحف اللوفر بباريس، اليوم الاثنين، لصالح تنظيم إضراب احتجاجا على ظروف العمل وبسبب شكاوى أخرى، بحسب ما أعلنته نقابة العمال، فيما يعد صفعة جديدة للمتحف بعد حادثة سرقة المجوهرات الذي وقع في أكتوبر الماضي.

وذكرت النقابة أن التصويت جرى صباح اليوم الاثنين، خلال اجتماع ضم 400 موظف، قرروا الإضراب ليوم واحد.

ولم يفتح المتحف - الأكثر زيارة في العالم - أبوابه في الموعد المحدد لها. وتم نشر إشعار على موقعه الإلكتروني للزوار المحتملين يفيد بأن "المتحف مغلق في الوقت الحالي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

متحف اللوفر إضراب فرنسا نقابة العمال حادثة سرقة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء
الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق