أكد الإعلامي محمد شبانة أن البيان الأخير الصادر عن النيابة العامة بشأن أزمة أرض نادي الزمالك يحمل دلالات بالغة الخطورة، ويكشف عن وجود مخالفات جسيمة تُدخل مجلس الإدارة الحالي في موقف بالغ الصعوبة.

وقال شبانة، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»، إن بيان النيابة أكد عدم صدور موافقة من رئاسة الجمهورية على بيع وحدات من أرض النادي، متسائلًا عن الكيفية التي تمت بها عمليات البيع، خاصة لجهات حكومية غير رياضية، معتبرًا أن الأمر يمس المال العام بشكل مباشر.

وأضاف أن الجهات التي قامت بشراء وحدات من أرض الزمالك أصبحت بدورها معرضة للمساءلة القانونية من قبل النيابة العامة، في ظل ما تضمنه البيان الرسمي من تفاصيل واضحة بشأن الواقعة.

وانتقد شبانة بشدة مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤكدًا أن التاريخ الحافل بالبطولات والإنجازات بات في كفة، بينما أصبحت أرض أكتوبر في كفة أخرى، بسبب ما وصفه بسوء الإدارة ووضع النادي في موقف بالغ السوء.

واختتم شبانة تصريحاته بالإشارة إلى تصريحات وزير الشباب والرياضة، التي شدد خلالها على أنه في حال ثبوت وجود مخالفات على مجلس إدارة الزمالك سيتم اتخاذ قرار بحله، مؤكدًا أنه لا مجال حاليًا لأي حديث آخر بشأن أزمة أرض الزمالك بعد بيان النيابة العامة، الذي حسم جانبًا كبيرًا من الجدل الدائر حول القضية.