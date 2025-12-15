قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن صناعة السياحة في مصر تختلف عن العديد من الوجهات السياحية الأخرى على مستوى العالم، التي غالبًا ما تقتصر على أنشطة التنزه والتسوق فقط، مشيرًا إلى أن المقصد السياحي المصري يقدم تجربة فريدة ومتنوعة بفضل ما يمتلكه من مواقع سياحية متعددة وفاعليات مختلفة، تشمل ركوب الخيل، والمراكب النيلية، والرحلات الصحراوية، إلى جانب التفاعل المباشر مع الثقافة المحلية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة عُقدت داخل المتحف المصري الكبير، بمشاركة ممثلي منصة "Trip Advisor"، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة والمنصة، وبحضور عدد من ممثلي المنصة والقطاع السياحي الخاص.

وأوضح الوزير أن المنتج السياحي المصري يتميز بتقديم "تجربة اجتماعية فريدة وثرية للسائح"، لافتًا إلى أن الحملات التسويقية المصرية تركز بشكل أساسي على إبراز هذا الاتجاه.

وشدد وزير السياحة على أن أبرز ما يميز السياحة في مصر هو أنها تمثل تجربة جديدة ومختلفة للسائح، يتعرف من خلالها على ثقافة جديدة ومتنوعة، سواء عبر الرحلات الترفيهية أو تجربة تناول الطعام الشعبي المصري، موضحًا أن "الأكل المصري" يتمتع بتنوع كبير؛ ما يجعله تجربة اجتماعية ثرية تحظى باهتمام واسع من السائحين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار فتحي إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على محورَين أساسيَّين يركزان على خلق منتج سياحي جديد، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتقديم منتجات سياحية جديدة ومتنوعة، وهو ما انعكس في ردود فعل إيجابية داخل الأسواق الخارجية.

وأوضح وزير السياحة أن الوزارة تسعى إلى بلورة رؤية طويلة المدى للبناء على المقومات السياحية المتوافرة في مصر، مثل السياحة الشاطئية، ومسار رحلة العائلة المقدسة، والسياحة الثقافية، إلى جانب السياحة الروحانية والدينية، وغيرها من الأنماط السياحية التي تُسهم في تشجيع السائح على تكرار زيارة مصر.

ولفت وزير السياحة إلى توجه عدد من المقاصد السياحية العالمية لإعادة الاعتماد على العنصر البشري في الرد على استفسارات السائحين بدلًا من الاكتفاء بـ"الكول سنتر" أو الردود الآلية، موضحًا أن التجارب الحديثة أثبتت أن التطور التكنولوجي وحده لا يكفي للإجابة عن جميع تساؤلات السائحين، ما استدعى العودة إلى الدور البشري في العديد من الوجهات السياحية حول العالم.

