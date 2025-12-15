مباريات الأمس
قمة عربية منتظرة.. موعد مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025

كتب : مصراوي

11:28 ص 15/12/2025

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية مساء اليوم الإثنين إلى ملعب خليفة الدولي في قطر، الذي يستضيف مواجهة قوية تجمع بين منتخبي المغرب والإمارات ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025.

منتخب المغرب حجز مقعده في المربع الذهبي بعد تفوقه على منتخب سوريا بهدف دون رد في الدور ربع النهائي، بينما بلغ المنتخب الإماراتي نصف النهائي عقب فوزه على الجزائر بركلات الترجيح في مباراة مثيرة.

موعد مواجهة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تنطلق مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية من خلال قناتي beIN SPORTS HD وbeIN Xtra 1، كما تُنقل أيضًا عبر قنوات الكاس القطرية، ودبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، والكويت الرياضية، بشكل مفتوح أمام الجماهير العربية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة المغرب مباراة الإمارات نصف نهائي كأس العرب 2025

