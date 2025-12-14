مدرب فلسطين يشكر النادي الأهلي.. ويكشف مفاجأة حول مصير حامد حمدان

أكد إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، اقتراب حامد حمدان لاعب نادي بتروجيت من الانتقال إلى نادٍ جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو جزر، في تصريحات عبر قناة "النهار"، إن حامد حمدان بات في المراحل الأخيرة من إتمام انتقاله، موضحًا أن اللاعب يضع اللمسات النهائية قبل الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة.

وتحدث المدير الفني لمنتخب فلسطين عن الدور المعنوي للمنتخب، مؤكدًا أن كرة القدم تمثل مصدر فرح نادر للشعب الفلسطيني، حيث قال إن كل مباراة يخوضها المنتخب تُعد فرصة للتعبير عن الشعب والقضية الفلسطينية، مشددًا على أن الفلسطينيين شعب محب للحياة ويمتلك طاقات وكفاءات كبيرة.

وأشاد أبو جزر بعدد من اللاعبين، مؤكدًا أن وسام أبو علي يُعد من أفضل المهاجمين العرب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي لم يتعاقد مع مهاجم قوي بنفس المستوى منذ فترة عماد متعب.

كما أشار إلى أن عدي الدباغ هو الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين، ويتواجد حاليًا ضمن صفوف نادي الزمالك.

وتطرق أبو جزر للحديث عن التجارب الدولية، موضحًا أن مواجهة منتخبي إقليم الباسك وكتالونيا أحدثت فارقًا كبيرًا، حيث تحولت نظرة البعض من مجرد تعاطف إلى تأييد صريح للقضية الفلسطينية، معتبرًا ذلك مصدر فخر كبير للاعبين.

وأكد المدير الفني أنه ينصح اللاعبين دائمًا باختيار الوجهة التي تحقق مصلحتهم، مع التأكيد على أن القرار النهائي يبقى في يد اللاعب نفسه.

وشدد أبو جزر على أن منتخب فلسطين يواجه تحديات كبيرة في ممارسة النشاط الرياضي، موضحًا أن بعض اللاعبين بلا أندية منذ عامين، وآخرين لم يتمكنوا من رؤية عائلاتهم، إلا أن الجهاز الفني يسعى دائمًا لتجاوز هذه الصعوبات.

وكشف عن تعاون الاتحاد الفلسطيني مع النادي الأهلي، موضحًا أنه تم التواصل مع طه نوح المعد البدني بالنادي الأهلي قبل بطولة كأس العرب، حيث استجاب النادي للطلب دون تردد، موجهًا الشكر للأهلي باسم الاتحاد الفلسطيني.

واختتم إيهاب أبو جزر تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب فلسطين لا يمتلك لائحة مالية، وأن جميع الجهود تُبذل من أجل رفع اسم الوطن، وغزة والقدس، مشددًا على أن اللاعبين والجهاز الفني يفعلون المستحيل من أجل شعبهم.