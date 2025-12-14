مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

خاص| بفرمان من تامر مصطفى.. الاتحاد السكندري يستهدف ضم لاعب الإسماعيلي

كتب : محمد القرش

06:09 م 14/12/2025

تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مطلع لموقع "مصراوي"، عن تحركات مكثفة من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، لإبرام صفقة هجومية من صفوف النادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن تامر مصطفى، المدير الفني لـ"زعيم الثغر"، طلب من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع علي الملواني، جناح الإسماعيلي، لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

وأرجع المصدر تمسك تامر مصطفى بضم اللاعب إلى قناعته التامة بإمكانياته الفنية، حيث سبق له تدريبه عندما كان مديراً فنياً للدراويش في الموسم الماضي، ويرى أنه سيكون إضافة قوية للاتحاد.

يُذكر أن علي الملواني انضم لصفوف الإسماعيلي في الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادما من نادي بورفؤاد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد السكندري علي الملواني الاسماعيلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة