خاص| بفرمان من تامر مصطفى.. الاتحاد السكندري يستهدف ضم لاعب الإسماعيلي

كشف مصدر مطلع لموقع "مصراوي"، عن تحركات مكثفة من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، لإبرام صفقة هجومية من صفوف النادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن تامر مصطفى، المدير الفني لـ"زعيم الثغر"، طلب من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع علي الملواني، جناح الإسماعيلي، لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

وأرجع المصدر تمسك تامر مصطفى بضم اللاعب إلى قناعته التامة بإمكانياته الفنية، حيث سبق له تدريبه عندما كان مديراً فنياً للدراويش في الموسم الماضي، ويرى أنه سيكون إضافة قوية للاتحاد.

يُذكر أن علي الملواني انضم لصفوف الإسماعيلي في الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادما من نادي بورفؤاد.