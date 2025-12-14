مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

"قصص متفوتكش".. شكوى محلية ضد الزمالك في فيفا واعتذار مفاجئ للخطيب

كتب : محمد خيري

04:04 م 14/12/2025
    ياس ثورب مدرب الأهلي والخطيب (1)
    ياس ثورب مدرب الأهلي والخطيب (2)
    محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ
    زيارة الخطيب لحسن شحاته (3)
    وليد صلاح الدين والخطيب
    نادي الزمالك
    نادي الزمالك
    نادي الزمالك
    نادي الزمالك (8)
    اجتماع رموز نادي الزمالك (13)
    اجتماع رموز نادي الزمالك (14)
    اجتماع رموز نادي الزمالك (11)

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تقدم محمد أشرف روقا لاعب فريق حرس الحدود، بشكوى ضد ناديه السابق الزمالك، واعتذار مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق، لمحمود الخطيب رئيس النادي.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"عندي الشجاعة أقولهالك بعد الفيديو".. مصطفى يونس يوجه رسالة قوية للخطيب

وجّه مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، اعتذارًا رسميًا إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها عبر وسائل الإعلام.(طالع التفاصيل)

شكوى عاجلة من روقا ضد الزمالك في فيفا

صعد محمد أشرف روقا، لاعب فريق الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، شكواه ضد نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن سبق له تقديم شكوى مماثلة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم الحصول على كامل مستحقاته.(طالع التفاصيل)

"نصحته بالبقاء".. فان دايك يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح

تحدث المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب فريق ليفربول، عن أزمة زميله في الفريق محمد صلاح والمدرب آرني سلوت.(طالع التفاصيل)

لعب للأهلي والزمالك.. 10 معلومات تكشف علاقة أحمد السقا بكرة القدم قبل فيديو صلاح

تصدر الفنان أحمد السقا حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد الفيديو الذي نشره على حسابه لدعم النجم المصري محمد صلاح في أزمته مع آرني سلوت مدرب ليفربول.(طالع التفاصيل)

مدرب فلسطين يشكر النادي الأهلي.. ويكشف مفاجأة حول مصير حامد حمدان

أكد إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، اقتراب حامد حمدان لاعب نادي بتروجيت من الانتقال إلى نادٍ جديد خلال الفترة المقبلة.(طالع التفاصيل)

الأهلي طلب سنة واحدة".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل الشحات وديانج مع الأحمر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات مفاوضات النادي الأهلي لتجديد تعاقد الثنائي حسين الشحات والمالي أليو ديانج، خلال الفترة الحالية.(طالع التفاصيل)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

