مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 3
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 1
18:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

1 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

جنوى

1 2
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"في حضور عبد الحفيظ".. مصدر يكشف كواليس اجتماع محمود الخطيب مع ياس توروب

كتب - مراسل مصراوي:

07:42 م 14/12/2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    احتفال توروب (1)
  • عرض 18 صورة
    حسين الشحات وياس توروب
  • عرض 18 صورة
    ياس توروب يحضر للمباراة أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 18 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي
  • عرض 18 صورة
    توروب
  • عرض 18 صورة
    ياس توروب (5)
  • عرض 18 صورة
    توروب
  • عرض 18 صورة
    محمود الخطيب ولميس الحديدي
  • عرض 18 صورة
    محمود الخطيب ولميس الحديدي
  • عرض 18 صورة
    محمود الخطيب (1)
  • عرض 18 صورة
    محمود الخطيب ومحمد مرجان (1)
  • عرض 18 صورة
    زيارة محمود الخطيب لمعالي السفير حمد عبيد ‏الزعابي سفير دولة الإمارات 7
  • عرض 18 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 18 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 18 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 18 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 18 صورة
    سيد عبد الحفيظ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، كواليس اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اليوم، بحضور سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم الحديث مع توروب خلال الاجتماع لمعرفة احتياجاته في الفترة المقبلة، للعمل على تلبيتها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلط.

وأضاف: "تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضم مجموعة من اللاعبين لا يقل عددهم عن 4 ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بينهم مهاجم، قلب دفاع وظهير أيسر أيضًا".

وتابع: "توروب حدد بعض الأسماء التي يريد ضمها للفريق في الفترة المقبلة، ومن بينهم يوسف بلعمري الظهير الأيسر للرجاء، الذي يعد من أولويات النادي لضمه في الفترة المقبلة، خاصة وأن النادي حصل على موافقة اللاعب وممثلة للانتقال للقلعة الحمراء".

وواصل: "بابلو الصباغ ضمن دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الفريق في الفترة المقبلة، لكنه ليس ضمن الاختيارات الأولى، يزن النعيمات أيضًا كان في الصورة، لكنه لم يكن في أوليات النادي، ولم يحدث أي تواصل رسمي مع ناديه".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيد عبد الحفيظ سيتحرك خلال الفترة المقبلة، بشكل قوي لحسم الصفقات التي يتم الاتفاق عليها مع ياس توروب لتدعيم الفريق بشكل كبير في الفترة المقبلة".

أقرأ أيضًا:

نجم نيجيريا يغيب عن مباراة مصر الودية قبل أمم أفريقيا 2025

سلسلة تاريخية.. هل يقتحم كريستيانو رونالدو عالم السينما؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب النادي الأهلي اجتماع الخطيب وتورب سيد عبد الحفيظ ياس توروب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة