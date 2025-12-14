كشف مصدر داخل النادي الأهلي، كواليس اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مع ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم اليوم، بحضور سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم الحديث مع توروب خلال الاجتماع لمعرفة احتياجاته في الفترة المقبلة، للعمل على تلبيتها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلط.

وأضاف: "تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضم مجموعة من اللاعبين لا يقل عددهم عن 4 ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بينهم مهاجم، قلب دفاع وظهير أيسر أيضًا".

وتابع: "توروب حدد بعض الأسماء التي يريد ضمها للفريق في الفترة المقبلة، ومن بينهم يوسف بلعمري الظهير الأيسر للرجاء، الذي يعد من أولويات النادي لضمه في الفترة المقبلة، خاصة وأن النادي حصل على موافقة اللاعب وممثلة للانتقال للقلعة الحمراء".

وواصل: "بابلو الصباغ ضمن دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الفريق في الفترة المقبلة، لكنه ليس ضمن الاختيارات الأولى، يزن النعيمات أيضًا كان في الصورة، لكنه لم يكن في أوليات النادي، ولم يحدث أي تواصل رسمي مع ناديه".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيد عبد الحفيظ سيتحرك خلال الفترة المقبلة، بشكل قوي لحسم الصفقات التي يتم الاتفاق عليها مع ياس توروب لتدعيم الفريق بشكل كبير في الفترة المقبلة".

