شكوى عاجلة من روقا ضد الزمالك في فيفا

صعد محمد أشرف روقا، لاعب فريق الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، شكواه ضد نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن سبق له تقديم شكوى مماثلة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم الحصول على كامل مستحقاته.

وكان روقا قد حصل على حكم لصالحه من اتحاد الكرة المصري، بمبلغ 5 ملايين و800 ألف جنيه، إلا أن إدارة نادي الزمالك تجاهلت تنفيذ الحكم وصرف المستحقات المالية، وهو ما دفع اللاعب للاتجاه إلى الفيفا للمطالبة بحقوقه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية التي يمكن للاعب اتباعها لضمان الحصول على مستحقاته، حيث يمتلك الفيفا صلاحية التدخل في النزاعات بين اللاعبين والأندية في حال عدم التزام الأندية بالحكم الصادر من اتحاداتها المحلية.

ورحل "روقا" عن نادي الزمالك الموسم الماضي، وانتقل إلى فريق حرس الحدود، ولكنه لم يحصل على كامل مستحقاته حتى الآن.