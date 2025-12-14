مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

شكوى عاجلة من روقا ضد الزمالك في فيفا

كتب : محمد خيري

03:02 م 14/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد أشرف روقه
  • عرض 8 صورة
    محمد أشرف روقة
  • عرض 8 صورة
    محمد أشرف روقا لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    محمد أشرف روقا
  • عرض 8 صورة
    محمد أشرف روقة
  • عرض 8 صورة
    محمد أشرف روقة
  • عرض 8 صورة
    محمد أشرف روقة لاعب طلائع الجيش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صعد محمد أشرف روقا، لاعب فريق الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي، شكواه ضد نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد أن سبق له تقديم شكوى مماثلة لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم الحصول على كامل مستحقاته.

وكان روقا قد حصل على حكم لصالحه من اتحاد الكرة المصري، بمبلغ 5 ملايين و800 ألف جنيه، إلا أن إدارة نادي الزمالك تجاهلت تنفيذ الحكم وصرف المستحقات المالية، وهو ما دفع اللاعب للاتجاه إلى الفيفا للمطالبة بحقوقه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية التي يمكن للاعب اتباعها لضمان الحصول على مستحقاته، حيث يمتلك الفيفا صلاحية التدخل في النزاعات بين اللاعبين والأندية في حال عدم التزام الأندية بالحكم الصادر من اتحاداتها المحلية.

ورحل "روقا" عن نادي الزمالك الموسم الماضي، وانتقل إلى فريق حرس الحدود، ولكنه لم يحصل على كامل مستحقاته حتى الآن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

روقا الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فيفا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة