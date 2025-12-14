مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

2 2
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

0 0
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

خالد الغندور يحسمها: بلعمري المغربي إلى الأهلي

كتب : محمد خيري

02:50 م 14/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 4 صورة
    يوسف بلعمري
  • عرض 4 صورة
    يوسف بلعمري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن انضمام المغربي يوسف بلعمري، لاعب فريق الرجاء، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في خطوة تهدف لتعزيز صفوف الفريق قبل استكمال منافسات الموسم الحالي.

وغرد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "يوسف بلعمري المغربي إلى النادي الأهلي".

ويُعد بلعمري من اللاعبين المميزين في الدوري المغربي، حيث يتميز بالقدرة على اللعب في عدة مراكز دفاعية، ما يمنحه مرونة كبيرة لتعزيز تشكيلة الأهلي في ظل المنافسات المحلية والقارية.

وتأتي هذه الصفقة حال إتمامها، في إطار سعي الأهلي لتقوية خط دفاعه قبل مرحلة حاسمة من الموسم، خاصة مع انطلاق البطولات القارية والمحلية، وهو ما قد يمنح الفريق خيارات أكبر في المباريات المقبلة.

ويراقب جمهور الأهلي والمحللون الرياضيون عن كثب انتقالات الفريق، وسط توقعات بأن يضيف بلعمري قيمة فنية كبيرة للفريق بعد انضمامه رسمياً.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يوسف بلعمري الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي الغندور خالد الغندور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة