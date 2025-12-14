خالد الغندور يحسمها: بلعمري المغربي إلى الأهلي

شكوى عاجلة من روقا ضد الزمالك في فيفا

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن انضمام المغربي يوسف بلعمري، لاعب فريق الرجاء، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في خطوة تهدف لتعزيز صفوف الفريق قبل استكمال منافسات الموسم الحالي.

وغرد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "يوسف بلعمري المغربي إلى النادي الأهلي".

ويُعد بلعمري من اللاعبين المميزين في الدوري المغربي، حيث يتميز بالقدرة على اللعب في عدة مراكز دفاعية، ما يمنحه مرونة كبيرة لتعزيز تشكيلة الأهلي في ظل المنافسات المحلية والقارية.

وتأتي هذه الصفقة حال إتمامها، في إطار سعي الأهلي لتقوية خط دفاعه قبل مرحلة حاسمة من الموسم، خاصة مع انطلاق البطولات القارية والمحلية، وهو ما قد يمنح الفريق خيارات أكبر في المباريات المقبلة.

ويراقب جمهور الأهلي والمحللون الرياضيون عن كثب انتقالات الفريق، وسط توقعات بأن يضيف بلعمري قيمة فنية كبيرة للفريق بعد انضمامه رسمياً.