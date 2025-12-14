"ضد الكسر".. عمرو أديب يعلق على عودة محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول

كتب - محمد عبد السلام:

تحدث ياس توروب المدير الفني للأهلي عن أحداث الشغب التي حدثت في مباراة الجيش الملكي التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب خلال حلوله ضيفا ببرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت مساء السبت :"يجب أن أكون حريص جدًا وأنا أتحدث عن التحكيم، ولكن شئ غريب جدًا وأنا بلعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا وهي الأكبر والأقوى في أفريقيا مثل دوري أبطال أوروبا هي الأقوى والأكبر في أوروبا، ولم تتواجد تقنية(VAR)".

وأضاف المدير الفني للأهلي:"تقنية VAR تعطي المساعدة للحكام لأن عليهم اتخاذ القرار في كل ثانية في مباراة الجيش الملكي وماحدث في المباراة.".

وأتم المدرب الدنماركي تصريحاته بـ: "ما حدث في المباراة من إلقاء علينا الأشياء داخل أرضية الملعب من الجماهير وهو بالنسبة لي هو شئ جيد كزخم جماهيري، ولكن أنا خائف على اللاعبين وهذا ماحدث معي".