مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"شيء غريب جدا".. توروب يعلق على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

كتب : مصراوي

04:49 ص 14/12/2025
  • عرض 1 صورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

تحدث ياس توروب المدير الفني للأهلي عن أحداث الشغب التي حدثت في مباراة الجيش الملكي التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال توروب خلال حلوله ضيفا ببرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت مساء السبت :"يجب أن أكون حريص جدًا وأنا أتحدث عن التحكيم، ولكن شئ غريب جدًا وأنا بلعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا وهي الأكبر والأقوى في أفريقيا مثل دوري أبطال أوروبا هي الأقوى والأكبر في أوروبا، ولم تتواجد تقنية(VAR)".

وأضاف المدير الفني للأهلي:"تقنية VAR تعطي المساعدة للحكام لأن عليهم اتخاذ القرار في كل ثانية في مباراة الجيش الملكي وماحدث في المباراة.".

وأتم المدرب الدنماركي تصريحاته بـ: "ما حدث في المباراة من إلقاء علينا الأشياء داخل أرضية الملعب من الجماهير وهو بالنسبة لي هو شئ جيد كزخم جماهيري، ولكن أنا خائف على اللاعبين وهذا ماحدث معي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي المدير الفني للأهلي ييس توروب توروب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق