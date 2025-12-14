"سيبك من المدرب".. مرتضى منصور يتحدث عن أزمة محمد صلاح وسلوت

كل ما قاله أحمد حسن في أول ظهور له بعد "فضيحة" كأس العرب

"ضد الكسر".. عمرو أديب يعلق على عودة محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول

كشف المدير الفني الدنماركي لفريق الأهلي ياس توروب عن مستقبل المحترف المالي بصفوفهم أليو ديانج في ظل ما يُثار عن تعثر مفاوضات تجديد التعاقد معه.

وقال توروب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس السبت إن أليو ديانج جزءًا من الفريق ويقدم مستويات جيدة ومستمر مع النادي.

وأضاف المدرب الدنماركي:"لا أريد الحديث كثيرًا على لاعب بعينه في الفريق وسأناقش مستقبل ديانج مع مسؤولي الأهلي في الغرف المغلقة".

وأتم توروب تصريحاته بالتشديد على أن تركيزه خلال الفترة الحالية مع اللاعبين المتاحين:"وسأخبر الإدارة ما أريده بالانتقالات الشتوية ولن أعلن ذلك في الإعلام"

إحصائيات ديانج مع الأهلي موسم 2025/26

ديانج خاض مع الأهلي خلال الموسم الحالي 19 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف خلال 1188 دقيقة لعب.

يذكر أن عقد ديانج مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الجاري 2025/26 إذ يحق له التوقيع لأي نادِ بدون الرجوع للقلعة الحمراء بداية من يناير المقبل.

اقرأ أيضًا:

صحيفة أردنية تفجر مفاجآة بخصوص إصابة يزن النعيمات

"بحضور شوبير".. 18 صورة لنجوم الرياضة في حفل زفاف ابنة ربيع ياسين