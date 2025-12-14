مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"في الغرف المغلقة".. رد حاسم من توروب على مستقبل محترف الأهلي

كتب : مصطفى الجريتلي

03:00 ص 14/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    ديانج
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 11 صورة
    ديانج من تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    ديانج من مران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 11 صورة
    تدخل ديانج
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المدير الفني الدنماركي لفريق الأهلي ياس توروب عن مستقبل المحترف المالي بصفوفهم أليو ديانج في ظل ما يُثار عن تعثر مفاوضات تجديد التعاقد معه.

وقال توروب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس السبت إن أليو ديانج جزءًا من الفريق ويقدم مستويات جيدة ومستمر مع النادي.

وأضاف المدرب الدنماركي:"لا أريد الحديث كثيرًا على لاعب بعينه في الفريق وسأناقش مستقبل ديانج مع مسؤولي الأهلي في الغرف المغلقة".

وأتم توروب تصريحاته بالتشديد على أن تركيزه خلال الفترة الحالية مع اللاعبين المتاحين:"وسأخبر الإدارة ما أريده بالانتقالات الشتوية ولن أعلن ذلك في الإعلام"

إحصائيات ديانج مع الأهلي موسم 2025/26

ديانج خاض مع الأهلي خلال الموسم الحالي 19 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف خلال 1188 دقيقة لعب.

يذكر أن عقد ديانج مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الرياضي الجاري 2025/26 إذ يحق له التوقيع لأي نادِ بدون الرجوع للقلعة الحمراء بداية من يناير المقبل.

اقرأ أيضًا:

صحيفة أردنية تفجر مفاجآة بخصوص إصابة يزن النعيمات

"بحضور شوبير".. 18 صورة لنجوم الرياضة في حفل زفاف ابنة ربيع ياسين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ديانج توروب الأهلي صفقات الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق