بعد قليل.. الداخلية تعلن نتيجة كلية الشرطة 2026 (كيفية الاستعلام)

كتب : علاء عمران

10:07 ص 14/12/2025

أكاديمية الشرطة

كتب- علاء عمران:

تعقد وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026، سواء للطلبة الجدد أو الضباط المتخصصين.

ويتضمن المؤتمر استعراض الضوابط والمعايير التي اعتمدتها أكاديمية الشرطة في اختيار الطلاب، على أن يتم إخطار المقبولين فور إعلان النتيجة من خلال رسائل نصية ومكالمات هاتفية.

ويحضر المؤتمر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، إلى جانب نخبة من الإعلاميين. كما يشهد المؤتمر عرضًا تفصيليًا لمراحل القبول، ونسب النجاح، ونتائج الاختبارات المختلفة، والإجراءات التي مرّت بها عملية الاختيار.

وأكد مصدر أمني أن النتيجة سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق النهائية، بما يضمن اختيار أفضل العناصر وفقًا لمعدلات النجاح في الاختبارات المقررة.

وأضاف المصدر أن أكاديمية الشرطة ستتواصل مباشرة مع المقبولين هاتفيًا لاستكمال إجراءات الالتحاق.

وأتاحت وزارة الداخلية للمتقدمين إمكانية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة للعام الدراسي 2025، باستخدام الرقم القومي ورقم الملف، عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وزارة الداخلية نتيجة كلية الشرطة 2026 أكاديمية الشرطة

