إعلان

صحيفة أردنية تفجر مفاجآة بخصوص إصابة يزن النعيمات

كتب : مصطفى الجريتلي

01:13 ص 14/12/2025
كشف تقرير عن مفاجآة بخصوص الإصابة التي تعرض لها لاعب منتخب الأردن يزن النعيمات خلال مباراة العراق.

إصابة يزن النعيمات

وكان يزن النعيمات قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة العراق التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العرب.

وذكرت صحيفة الرأي الأردنية عبر تقرير لها النعيمات سيغيب عن الملاعب وفق بعض المصادر ما بين 4 إلى 7 أشهر ما يعد مفاجآة في ظل الفترات التي يحتاجها أي لاعب يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وهو ما يعني وجود إمكانية لمشاركة نجم منتخب الأردن في كأس العالم 2026 الذي سيتم إقامته خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 يوليو 2026.

مجموعة الأردن في كأس العالم

ويقع المنتخب الأردني في مجموعة بكأس العالم 2026 تضم منتخبات: النمسا، الجزائر والأرجنتين.

يزن النعيمات إصابة يزن النعيمات منتخب الأردن كأس العرب

