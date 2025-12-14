اعتقال رئيس منظمة معنية بمكافحة الفساد في إحدى الدول العربية

(د ب أ)

اعتقلت الشرطة الموريتانية فجر اليوم الأحد رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده وهو سناتور سابق ينشط في محاربة الفساد.

ولم تستبعد مصادر قريبة من الشرطة أن يكون سبب اعتقال رئيس المنظمة راجع إلى تصريحاته التي هدد فيها بتقديم أدلة قال إنها بحوزته في ملف فساد يتعلق بإنجاز شركة تركية لمختبر للأدلة الجنائية لفائدة الشرطة الموريتانية هو الأول من نوعه في البلاد.

جاءت تصريحات رئيس المنظمة بعد قرار الادعاء العام حفظ الملف واتخاذ قرار بعدم وجود أية أدلة تستوجب اتباع مسار قضائي في هذا الملف الذي يتفاعل ويثير جدلا كبيرا في الساحة الإعلامية بموريتانيا.

وتشير التقارير الإعلامية وتقارير المنظمة إلى ورود أسماء مسؤولين كبار حاليين وسابقين واحتمال ضلوعهم في عمولات كبيرة تقدر بمليون ونصف مليون يورو دفعتها الشركة التركية التي أنجزت المختبر وهو ما نفاه المسؤولون الموريتانيون بشدة.

وهدد ولد غده بنقل الملف إلى بريطانيا إذا لم يقبل القضاء الموريتاني بما قدّم له من أدلة.

وترى المنظمة أن تكليف الشرطة بالتحقيق في ملف فساد يتعلق بالشرطة نفسها لا يخدم مبدأ الشفافية والتحقيق المحايد في ملف تقول المنظمة إنه أدى إلى خسارة دافع الضرائب الموريتاني لأموال ذهبت إلى جيوب أشخاص فاقت بكثير تكلفة إنجاز المختبر.

يذكر أن موريتانيا دولة عربية؛ فهي عضو في جامعة الدول العربية منذ 1973، وتعتبر اللغة العربية لغة رسمية لها بموجب دستورها، ولها هوية عربية إسلامية قوية بالرغم من موقعها الجغرافي في غرب أفريقيا ووجود ثقافات أفريقية متنوعة.