من الأساسي الشناوي أم شوبير؟.. توروب يرد

استنكر المدير الفني الدنماركي لفريق الأهلي، ياس توروب، السؤال عمن يكون أساسيًا في مركز حراسة المرمى محمد الشناوي أم مصطفى شوبير.

وقال توروب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء يوم أمس السبت:"أنا لست هنا لأصنف الحراس من الأول أو الثاني، لدي حراس مرمى جيدين وأحتاجهم جميعًا وأريدهم أن يتنافسوا سويًا ثم أقرر من سيُشارك".

وأضاف المدرب الدنماركي:"هذه رياضة جماعية ولكن الجميع يتحدث عن أفراد ولكن من جانبي لدي حارسين دوليين وبينهما منافسة كبيرة وهذا شيء رائع بالنسبة لي".

وأتم توروب تصريحاته بقوله:"على الجميع أن يبذل كل ما في وسعه ليلعب في كل أسبوع.. انظروا من شارك أمام إنبي سيحا، فعلى الجميع يتدرب والأفضل من سيشارك".

