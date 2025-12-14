مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
13:30

ساسولو

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
16:00

نابولي

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

جون سينا يختتم مسيرته بخسارة نادرة .. ما القصة؟

كتب : مصطفى الجريتلي

07:54 ص 14/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المباراة الأخيرة لجون سينا
  • عرض 6 صورة
    المباراة الأخيرة لجون سينا
  • عرض 6 صورة
    المباراة الأخيرة لجون سينا
  • عرض 6 صورة
    المباراة الأخيرة لجون سينا
  • عرض 6 صورة
    المباراة الأخيرة لجون سينا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خاض المصارع الأمريكي جون سينا صباح اليوم الأحد نزاله الأخير والذي جمعه بنظيره جونتر وانتهى بخسارته عن طريق الاستسلام وهي خسارة لا تحدث كثيرًا لصاحب الـ48 عامًا.

وجاءت مواجهة جونتر في ختام الجولة الاعتزالية لجون سينا التي امتدت على مدار عام خاض خلاله أكثر من نزال ضد كل من: كودي رودز، سي إم بانك، راندي أورتن، بروك ليسنر، إيه جيه ستايلز، سامي زين، لوغان بول، آر-تروث بالإضافة إلى دومينيك ميستيريو.

وقال جون سينا خلال مباراته الأخيرة مع المصارعة الحرة WWE:"لقد كان من دواعي سروري خدمتكم طوال هذه السنوات.. شكرًا لكم".

ويعد جون سينا البطل التاريخي للمصارعة الحرة WWE إذ يعد صاحب الرقم القياسي كأكثر مصارع فوزًا بلقب بطولة العالم في 17 مناسبة.

وبدأت مسيرة جون سينا مع المصارعة عام 2000 ثم انضم لاتحاد المصارعة الحرة WWE ليحترف اللعبة في عام 2002.

اقرأ أيضًا:

"في الغرف المغلقة".. رد حاسم من توروب على مستقبل محترف الأهلي

قناة الرياضية السعودية تكشف موعد زيارة محمد صلاح إلى جدة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جون سينا المصارعة الحرة WWE

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد مقتل جنديين.. واشنطن تكشف تفاصيل كمين داعش للقوات الأمريكية في سوريا
طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق