جون سينا يختتم مسيرته بخسارة نادرة .. ما القصة؟

خاض المصارع الأمريكي جون سينا صباح اليوم الأحد نزاله الأخير والذي جمعه بنظيره جونتر وانتهى بخسارته عن طريق الاستسلام وهي خسارة لا تحدث كثيرًا لصاحب الـ48 عامًا.

وجاءت مواجهة جونتر في ختام الجولة الاعتزالية لجون سينا التي امتدت على مدار عام خاض خلاله أكثر من نزال ضد كل من: كودي رودز، سي إم بانك، راندي أورتن، بروك ليسنر، إيه جيه ستايلز، سامي زين، لوغان بول، آر-تروث بالإضافة إلى دومينيك ميستيريو.

وقال جون سينا خلال مباراته الأخيرة مع المصارعة الحرة WWE:"لقد كان من دواعي سروري خدمتكم طوال هذه السنوات.. شكرًا لكم".

ويعد جون سينا البطل التاريخي للمصارعة الحرة WWE إذ يعد صاحب الرقم القياسي كأكثر مصارع فوزًا بلقب بطولة العالم في 17 مناسبة.

وبدأت مسيرة جون سينا مع المصارعة عام 2000 ثم انضم لاتحاد المصارعة الحرة WWE ليحترف اللعبة في عام 2002.

