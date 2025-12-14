البث العبرية: تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا يزال بعيدًا

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني، بأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال بعيدًا.

وقال المصدر الأمني: "لم توافق أي دولة على الانضمام لقوة الاستقرار المقررة ضمن المرحلة الثانية"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ما زالت تتابع تطورات البحث عن جثمان الأسير المتبقي في القطاع، ران جويلي.

وسلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منذ سريان الاتفاق في 10 أكتوبر الماضي، جميع الإسرائيليين المحتجزين في القطاع والبالغ عددهم 20 أسيرًا، وجثث 27 آخرين (من أصل 28).

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة، انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وإنشاء سلطة انتقالية لحكم القطاع، ونشر قوة دولية متعددة الجنسيات تحل محل جيش الاحتلال في القطاع، ونزع سلاح حركة حماس وجميع القطاع وبدء إعادة الإعمار.