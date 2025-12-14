مباريات الأمس
هل يضحي الزمالك بأجنبي جديد في يناير؟.. مصدر يفجر مفاجأة

كتب : محمد خيري

10:33 ص 14/12/2025
اقترب الكيني بارون أوشينج من مغادرة صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى القلعة البيضاء.

وتعاقد الزمالك مع أوشينج خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، إلا أن اللاعب لم ينجح في فرض نفسه داخل الفريق.

ووفقًا لمصدر مطلع، أكد أن قرار الاستغناء عن "أوشينج" جاء في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني الحالي، وكذلك الأجهزة الفنية السابقة، بإمكانات اللاعب الفنية منذ انضمامه للفريق.

وأضاف المصدر أن جون إدوارد، المدير الرياضي، المسؤول عن ملف الكرة بالنادي، يسعى خلال الفترة المقبلة لتسويق اللاعب من أجل تحقيق استفادة مادية للزمالك قبل رحيله.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بارون أوشينج الزمالك نادي الزمالك جون إدوارد

