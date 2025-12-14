هل يضحي الزمالك بأجنبي جديد في يناير؟.. مصدر يفجر مفاجأة

اقترب الكيني بارون أوشينج من مغادرة صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى القلعة البيضاء.

وتعاقد الزمالك مع أوشينج خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، إلا أن اللاعب لم ينجح في فرض نفسه داخل الفريق.

ووفقًا لمصدر مطلع، أكد أن قرار الاستغناء عن "أوشينج" جاء في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني الحالي، وكذلك الأجهزة الفنية السابقة، بإمكانات اللاعب الفنية منذ انضمامه للفريق.

وأضاف المصدر أن جون إدوارد، المدير الرياضي، المسؤول عن ملف الكرة بالنادي، يسعى خلال الفترة المقبلة لتسويق اللاعب من أجل تحقيق استفادة مادية للزمالك قبل رحيله.