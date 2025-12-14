"ليست طوق نجاة ولكن".. هاني برزي يتحدث عن أزمة أرض الزمالك في أكتوبر

قال قائد الزمالك السابق محمود عبدالرازق "شيكابالا" إنه كان يشعر بالضيق خلال مشاهدة مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي بكأس إنتركونتيننتال.

نتيجة مباراة بيراميدز وفلامنجو

وخسر فريق بيراميدز بهدفين نظيفين على يد نظيره فلامنجو مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وأضاف شيكابالا خلال تواجده بالاستديو التحليلي بقناة أم بي سي مصر:"هل تظن أنني لا أشعر بالضيق حين أشاهد بيراميدز وهو يلعب اليوم.. نفسي أشوف الزمالك في كأس إنتركونتيننتال".

وأشار قائد الزمالك السابق إلى أنه كان يتمنى أن يتأهل بيراميدز إلى دور النهائي، مشيدًا بالمستويات التي يقدمونها مؤخرًا:"فرقة كبيرة وحصدت بطولات في وقت قصير".

وأتم شيكابالا التصريحات بالتنويه إلى أن المباريات الإقصائية يتم حسمها بتفاصيل صغيرة.

