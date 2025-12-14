عريس يطلب فسخ عقد زواجه بعد أسبوع: بترفض طلباتي

تقدم "محمد. أ"، 29 عامًا، بدعوى فسخ عقد زواجه أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبًا إنهاء العلاقة الزوجية بعد مرور 7 أيام فقط على الزواج، مبررًا طلبه بقوله: "بترفض طلباتي وبتنام بعيد عني".

وقال "محمد" في دعواه إنه تزوج بعد فترة خطوبة قصيرة، بناءً على ترشيح عائلي، وكان يأمل في بداية مستقرة وتكوين أسرة قائمة على المودة والرحمة، إلا أنه فوجئ بتغير كامل في تعامل زوجته فور دخولهما عش الزوجية، مضيفًا: "من أول يوم جواز، كل طلباتي كانت بتترفض من غير سبب، وأي محاولة للتقرب كانت بتقابل بالبعد".

وأوضح الزوج أن زوجته امتنعت عن التعامل معه كزوج، ورفضت مشاركته غرفة النوم، مفضلة النوم في غرفة الأطفال بالشقة، ما تسبب له في شعور بالصدمة والاستغراب، وتابع: "افتكرت في الأول إنها فترة توتر وبداية جديدة، لكن الوضع استمر طوال الأسبوع".

وأشار "محمد" إلى أنه حاول التحدث معها أكثر من مرة بهدوء لمعرفة أسباب تصرفاتها، لكنها كانت تتهرب من الحوار، وتكتفي بالصمت أو الردود المختصرة، رافضة أي نقاش حول مستقبل العلاقة، مضيفًا: "حسيت إني متجوز واحدة مش حابة الجواز من الأساس".

وأكد الزوج أن استمرار هذا الوضع سبب له ضغطًا نفسيًا شديدًا، خاصة مع شعوره بالإهانة والرفض داخل منزله، وهو ما انعكس على حالته النفسية، وجعله يفقد الثقة في إمكانية استمرار الحياة الزوجية. كما أشار إلى أن تدخلات الأهل لم تنجح في حل الأزمة، رغم محاولات الأسرتين التقريب بين الطرفين.

وأوضح "محمد" أن زوجته رفضت جميع محاولات الصلح، وأبدت رغبة واضحة في الابتعاد دون تقديم مبررات منطقية، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء وطلب فسخ عقد الزواج قبل الدخول في مشكلات أكبر، قائلًا: "مش عايز أكمل غصب عني، ولا أعيش حياة مليانة توتر من أولها".

واختتم الزوج دعواه بالتأكيد على أن الزواج لا يمكن أن يستمر في ظل الرفض التام وغياب التفاهم، مشيرًا إلى أن الدعوى حملت رقم 86 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

