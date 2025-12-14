قال هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إنهم نجحوا في تحويل مشروع فرع النادي في منطقة 6 أكتوبر إلى مشروع استثماري كبير.

وأضاف برزي في تصريحات لقناة "ON E" مساء يوم أمس السبت:""كان لابد من حل خارج الصندوق مثل المشروع الاستثماري في أرض فرع أكتوبر فكان الحل الوحيد أمامنا لنحصل على موارد تغطي تكاليف الألعاب العديدة التي نصرف عليها مئات الملايين".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك:"أرض أكتوبر ليست طوق النجاة ولكن العائد المالي منها هو الذي سيكون طوق النجاة لنقص موارد النادي، فأرض أكتوبر كانت ستتحول لمشروع استثماري ننطلق منه نحو فرع ثالث ورابع لنحقق الاستقرار المالي".

وأشار برزي إلى أنهم حصلوا على كافة الموافقات اللازمة:"كل خطواتنا كانت سليمة ولم نقم بأي شيء مخالف، بل كل الخطوات تمت بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية".

وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته بالتنويه إلى أنهم سيعقدوا اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل لبحث خطواتهم المقبلة، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن ينظر إلى نادي الزمالك وجماهيره وشعبية الزمالك وحل الأزمة.

