استعاد الإعلامي إبراهيم فايق، ذكريات لقائه الأول مع محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق.

ونشر فايق مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، ظهر فيه رفقة أبو تريكة على هامش بطولة كأس العرب، وقال: "زمان كان يا ماكان في شاب لسه بيبتدي حياته في الإعلام سنة 2006، كنت صحفي محدش يعرفني وكان عم الناس ساعتها عم الناس، ولف الزمان وشرف كبير ياعم الناس ياوش الخير"، ليرد تريكة قائلا: "مبسوط إني شفتكم".

قصة اللقاء الأول بين إبراهيم فايق وأبو تريكة

روى إبراهيم فايق في لقا سابق، كواليس بدايته في مجال الإعلام، وقال: "فاكر ماتش الأهلي والزمالك، عندما سجل أبو تريكة هدفا بعد "ترقيص" عبد المنصف، ذهبت في اليوم التالي إلى النادي وقلت لهم إنني قادما لشخص ليس له وجود من أساسه، وبالفعل دخلت المران".

وسجل أبو تريكة الهدف الذي تحدث عنه إبراهيم فايق، في مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك، في الجولة الخامسة لدوري موسم 2007/2008، وفاز الأحمر بهدف نظيف.

واختتم فايق: "بعدها رأيت أبو تريكة يخرج من المران ومعه نحو 10 صحفيين، لكنه كان لطيف جدا معي وعندما أنهى مع الصحفيين، وجدت نفسي أمامه ومعي "مسجل صوت"، وقال لي: "إنت تبع مين؟"، قلت له إنني أكتب في موقع "بص وطل" وأريد إجراء حوار معك، فوافق وأجريت الحوار، فكان أول حوار أجريته في حياتي مع أبو تريكة".

