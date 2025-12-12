3 أهداف لياس توروب خلال مباراة إنبي

أحمد ياسر ريان: لم أحصل على فرصة كاملة في الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يقص الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم الجمعة مشواره بالنسخة الجارية من بطولة كأس رابطة الأندية بمواجهة نظيره إنبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي إنبي

مباراة الأهلي وإنبي من المقرر أن تنقلها قناة أون سبورتس 1.

ويدخل الأهلي تحت قيادة مدربه الدنماركي ياس توروب وأمامه العديد من الأهداف نستعرضها خلال السطور التالية:

1) الفوز الأول

المباراة الأولى لتوروب مع الأهلي كانت في دوري أبطال أفريقيا وفاز بها على أيجل نوار البوروندي بهدف نظيف وفي مباراته الأولى مع الأهلي في الدوري فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتحاد فيما فاز في مباراته الأولى بكأس السوبر على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة إنبي هي البطولة الرابعة التي سيخوضها توروب مع الأهلي وسيكون هدفه مواصلة الفوز في المباراة الأولى له مع الفريق في البطولات المختلفة.

2) سلسلة اللاهزيمة

مباراة إنبي ستكون العاشرة للأهلي تحت قيادة مدربه ياس توروب ولم يعرف الفريق طريقًا للخسارة خلالها بواقع 6 انتصارات و 3 تعادلات.

3) قوام الفريق

تضم قائمة الأهلي للمباراة مزيج من اللاعبين الشباب والخبرة مما يجعل توروب أمام تحدي لإيجاد المزيج المناسب للمباراة.

نظام بطولة كأس رابطة الأندية

ويشارك 21 ناديًا في كأس رابطة الأندية 2025/26 إذ تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات بواقع 7 أندية في كل مجموعة على أن يخوض كل فريق 6 مباريات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدور ربع النهائي وينضم لهم أفضل فريقين احتلا المركز الثالث.

مجموعة الأهلي في بطولة كأس رابطة الأندية

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة أندية: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا.

