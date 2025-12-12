"بعد 18 سنة مع وش الخير والسعد".. إبراهيم فايق ينشر فيديو من لقاء أبو تريكة

شهد الوسط الرياضي المصري، ارتباط العديد من اللاعبين بلاعبات في رياضات مختلفة.

آخر نجوم الرياضة الذين انتقلوا من زمالة الملعب لعش الزوجية، هو لاعب نادي الزمالك أحمد حمدي، والذي عقد قرانه بزميلته شهد مكرم لاعبة كرة القدم للسيدات في القلعة البيضاء.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز قصص زواج نجوم رياضيين بلاعبات، كالتالي:

10 لاعبين مصريين تزوجوا لاعبات

أحمد حمدي لاعب الزمالك تزوج من شهد مكرم لاعبة كرة القدم للسيدات بالقلعة البيضاء.

أحمد ياسر ريان لاعب كرة قدم سابق بالأهلي السابق متزوج من علياء الزنوكي لاعبة فريق زد للسيدات.

صالح فتحي لاعب كرة طائرة سابق بالزمالك تزوج من سارة خطاب لاعبة الأهلي السابقة.

محمد عبد المنعم لاعب طائرة الزمالك السابق والأهلي الحالي متزوج من مروة ياسين لاعبة الكرة الطائرة السابقة.

محمد إبراهيم حارس منتخب اليد بالنادي الأهلي تزوج من مروة مجدي لاعبة الكرة الطائرة بالأهلي.

محمد عادل لاعب الكرة الطائرة بالأهلي أعلن خطوبته على مايا ممدوح لاعبة الأهلي.

علي فرج بطل الإسكواش متزوج من نور الطيب لاعبة الإسكواش السابقة.

طارق مؤمن بطل الإسكواش متزوج من رنيم الوليلي بطلة العالم السابقة.

زياد السيسي بطل السلاح متزوج من نوران جوهر بطلة الإسكواش.

عبد الرحمن بركات لاعب منتخب مصر لكرة القدم لقصار القامة متزوج من منار مسعد بطلة ألعاب القوى.

