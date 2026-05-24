انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:12 ص 24/05/2026

أسعار البيض والدواجن

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 108.32 جنيه، بتراجع 1.46 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 90.15 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 126.49 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 122.06 جنيه، بتراجع 1.76 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 132.34 جنيهًا، بتراجع 2.25 جنيه.

