إعلان

هل يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني وقف الحرب في لبنان؟

كتب : وكالات

10:04 ص 24/05/2026

حرب إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف موقع "أكسيوس"، الأحد، أن مسودة مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بندًا ينص على إنهاء الحرب في لبنان.

نتنياهو يبدي قلقه خلال اتصال مع ترامب

وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن قلقه تجاه هذا البند، إلى جانب تحفظات أخرى تتعلق بمضمون الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو عرض موقفه خلال المحادثة "باحترام ومن دون مواجهة"، موضحًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية حاول نقل مخاوفه المرتبطة بالتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة لأي تفاهم يتضمن ترتيبات تخص الوضع في لبنان.

الاتفاق ليس وقفًا أحاديًا لإطلاق النار

من جانبه، قال مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" إن الاتفاق المقترح لا يقوم على وقف إطلاق نار أحادي الجانب، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستحتفظ بحق التحرك إذا حاول "حزب الله" إعادة التسلح أو تنفيذ هجمات جديدة ضدها، وأوضح المسؤول أن التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، مضيفًا: "إذا التزم حزب الله، فستلتزم إسرائيل".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن نتنياهو لديه اعتبارات وحسابات داخلية خاصة به، بينما يركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفه بمصالح الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التوترات التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي والأسواق الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إنهاء حرب إيران اتفاق أمريكا وإيران ترامب وإيران لبنان حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني وقف الحرب في لبنان؟
شئون عربية و دولية

هل يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني وقف الحرب في لبنان؟
انخفض في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات
أخبار البنوك

انخفض في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات
هل يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني وقف الحرب في لبنان؟
شئون عربية و دولية

هل يشمل الاتفاق الأمريكي الإيراني وقف الحرب في لبنان؟
يسرا وإلهام شاهين.. 10 صور لنجوم الفن في زفاف نجل إدوارد (صور وفيديو)
زووم

يسرا وإلهام شاهين.. 10 صور لنجوم الفن في زفاف نجل إدوارد (صور وفيديو)
نصائح بسيطة لتجنب الانتفاخ أثناء السفر.. أبرزها شرب الماء
نصائح طبية

نصائح بسيطة لتجنب الانتفاخ أثناء السفر.. أبرزها شرب الماء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

انخفض في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم
"حرارة مرتفعة ورياح وشبورة".. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الجمعة