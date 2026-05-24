كشف موقع "أكسيوس"، الأحد، أن مسودة مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن بندًا ينص على إنهاء الحرب في لبنان.

نتنياهو يبدي قلقه خلال اتصال مع ترامب

وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن قلقه تجاه هذا البند، إلى جانب تحفظات أخرى تتعلق بمضمون الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو عرض موقفه خلال المحادثة "باحترام ومن دون مواجهة"، موضحًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية حاول نقل مخاوفه المرتبطة بالتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة لأي تفاهم يتضمن ترتيبات تخص الوضع في لبنان.

الاتفاق ليس وقفًا أحاديًا لإطلاق النار

من جانبه، قال مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" إن الاتفاق المقترح لا يقوم على وقف إطلاق نار أحادي الجانب، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستحتفظ بحق التحرك إذا حاول "حزب الله" إعادة التسلح أو تنفيذ هجمات جديدة ضدها، وأوضح المسؤول أن التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، مضيفًا: "إذا التزم حزب الله، فستلتزم إسرائيل".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن نتنياهو لديه اعتبارات وحسابات داخلية خاصة به، بينما يركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما وصفه بمصالح الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التوترات التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي والأسواق الدولية.