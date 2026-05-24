مصرع وإصابة 4 في حادث مروع على محور الوادي الجديد

كتب : محمود عجمي

10:21 ص 24/05/2026

إسعاف أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب آخران، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "أسيوط - الداخلة"، بمحور الوادي الجديد الصحراوي الغربي.

حادث مروع بطريق أسيوط الداخلة

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود وفيات ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ضحايا حادث طريق أسيوط الداخلة

أظهرت المعاينة الأولية مصرع كل من عبدالعزيز ع. (28 عامًا) ومحمد أ. (32 عامًا)، فيما أُصيب عماد م. (45 عامًا) باشتباه خلع في الكتف الأيسر، ومحمود خ. (20 عامًا) باشتباه نزيف بالمخ.

نقل الضحايا والتحقيقات

تم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى منفلوط، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

