أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. 27.5 جنيه لكيلو الطماطم

كتب : ميريت نادي

10:13 ص 24/05/2026

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد 24-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و27.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 17 و27 جنيهًا.

